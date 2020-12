Tõeline pisarakiskuja! Eesti näitlejatega jõulureklaami peetakse aasta parimaks 

Reklaami peategelaseks on vanataat, kes on kaotanud eluvaimu, kuid otsustab end sellest hoolimata lõpuks käsile võtta ja vormi ajada. Ta alustab treenimist ja üritab tõsta suurt sangpommi, kuid ei saa sellega alguses sugugi hakkama. Mees võitleb aga edasi, hoolimata naabrite turtsatustest. Lõpuks viibki sihikindlus sihile - mees on jõuludeks pere seltsis taas elujõuline ja suudab tõsta isegi lapselapse kõrgele üles, et kuuse tippu täht riputada. Klipp lõpeb mõtteteraga: "Selleks, et saaksid hoolt kanda selle eest, mis tõeliselt oluline!"