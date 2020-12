Inimesed Mikk Saare sekeldusele murdeeas järgnes kümme aastat kohtuskäike: see oli kõige suurem lollus minu elus! Toimetas Liisa Mugra , täna 15:05 Jaga: M

Mikk Saar Foto: Robin Roots

"See puberteediiga, katus sõitis ikka nii suure hooga, et see oli lihtsalt ajuvaba. Tagantjärele mõelda, oligi puberteediiga kohutav aeg," meenutab Mikk Saar Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...".