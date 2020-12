Gwen Stefani ja tema pojad maadlevad düsleksiaga 

USA lauljal ja teletähel on eksabikaasa Gavin Rossdale'iga kolm poega: Kingston (14), Zuma (12) ja Apollo (6). 51aastane Gwen rääkis Zan Lowe' vestlussaates, et kõigil kolmel pojal tekkisid lugema õppimisega probleemid. See avas tema silmad - ilmnes, et ka tal endal on elupõliselt düsleksia olnud.

"Tunnen, et paljud mu probleemid või isegi mu otsused on sellest [düsleksiast] võrsunud, sest nüüd on lastel - mõistagi on see kõik pärilik - mõned neistsamadest probleemidest." Stefani ei varja, et tema koolipõlv oli raske - ta ei mahtunud oma eripära tõttu etteantud raamidesse ning oli õnnetu.