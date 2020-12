FOTOD | Helen Kõpp abieluettepanekust: olin šokeeritud ja vastasin alles poole tunni pärast „jah“ 

Helen räägib, et Edgar oli maha pannud roosilehed ning naise esimene reaktsioon oli, et kõike „Vaprates ja ilusates“ nähtut ei pea ka järele tegema. Kui Edgar aga küsis, kas Helen talle naiseks tuleb, oli ta šokeeritud, olgugi, et abiellumisest nad juba varem rääkinud oli. „Ma isegi ei tea, miks. Ma arvan, et seetõttu, et see on minu jaoks väga oluline asi, ma pean sada protsenti kindel olema, et tahan selle inimesega koos olla. Lisaks ei ole ma inimene, kes oma sõnu tagasi võtab, seega, kui midagi teen, peab see raudpoltkindel olema,“ püüab Helen oma tundeid sõnadesse panna. „Kuigi ma teadsin, et ettepanek tuleb, oli see hetk ikka natuke šokeeriv.“