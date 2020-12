KLÕPS | Hurraa! Liisi Koiksoni perre sündis teine tütar 

"Saime kokku!" teatab Liisi Instagramis, kus hoiab süles vastsündinud tütart ja kõrval on esiklaps Ella. "Tüdrukute kalli," lisab ta hashtag'na.

Laulja peres kasvab 2016. aastal sündinud tütar Ella. "Minu meelest on lapsed üleüldse andekad. Kui sa ei piira neid enda täiskasvanuliku loogikaga, tulevad nad tihtipeale isegi paremate ideedega välja, kui sul endal," sõnas Koikson "Vikerhommikus" ja tõdes, et ei taha panna oma lapsele pinget peale. "Ma ei ole teda kuskile laulukonkursile kirja pannud, aga mulle meeldib, kui ta ise hakkab laulma mingit lugu, mis lasteaias on õppinud."