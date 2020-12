Kolmandat last ootav printsess Sofia näitab beebikõhukest 

Carl XVI Gustafi poeg ja tema naine poseerisid koos oma laste prints Alexanderi (4) ja prints Gabrieliga (3), kes peaksid märtsis või aprillis endale väikese õe või venna saama. Poisid aitasid isa kolmanda advendi küünlaid süüdata. Ühtlasi tähistas kuninglik paar luutsinapäeva ning andis aimu oma kodu jõulukujundusest - kamina küljes on isiklik jõulusokk ka nende koeral Siril!

Endise pesumodelli ja reality-tähe beebiootus on kulgenud äreval ajal: novembri lõpus teatas õukond, et Sofial ja Carl Philipil on diagnoositud koroonaviirus. Haigus andis gripilaadseid sümptomeid ning möödus õnneks üsnagi kergelt. Pole teada, kas printsess käib ka rasedana abiks vabatahtlikuna haiglas abiks, nagu ta pandeemia ajal seni teinud oli.