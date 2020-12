GALERII JA VIDEO | Märt Avandist saab sel aastal jõuluvana 

Ulf on juba 14 aastat olnud jõulumees, kes koos oma näitlejast abikaasaga on toonud rõõmu paljudele lastele ja peredele. Ulfi jaoks on 14 aastat olnud just paras aeg, et päriselt jõuluvanaks saada.

Ulf oskab jõuluvanana mõelda, end jõuluvanana näha ning end jõuluvanana tunda. 14 aastaga sai Ulf justkui kõik üles ehitatud, kuni kaardipakk kevadel laiali löödi tänu millele sel jõuludel kõik teisiti on.

Ulf peab veetma need jõulud üksi, kuid ta ei taha alla anda. Tema religioon on jõulud ja ta teab, et ta peab tooma rõõmu. Kui ka tema nüüd alla annab, siis on muutus lõplik kõigi jaoks.

Kas saab teha rõõmu, kui endal on valus? Kuidas hoida nina vee peal ka siis, kui tundub, et vahel enam ei jõua? Kas jõuluvana on päriselt olemas?