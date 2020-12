Anne Veesaar magistriõpingutest: unistasin Pirogovi pargis õlle joomisest 

Tegelikult tekkis kursusekaaslastega kohe hea läbisaamine ja üheskoos mängitakse näiteks Aliast ning käiakse Toomemäel jalutamas. "Jõudsime Pirogovi pargis ühe õlle juua. See oli minu unistus, et kui lähen üliõpilaseks, pean sel lubatud ajal Pirogovi pargis õlle jooma. Mitte, et ma väga suur õllesõber oleksin, see on teisejärguline, aga Pirogovi park, see rituaal ja just seal teatud ajal üliõpilasena – see on tehtud," räägib Veesaar.