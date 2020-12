Little Mixi staar lahkub bändist, keskendumaks oma vaimsele tervisele 

2011. aastal televõistlusel "X Factor" kokku pandud tüdrukutebänd on neljal korral Briti singlitabeli tipus olnud. Kuid edul on varjupool. Nelson ei osalenud Little Mixi hiljutistel esinemistel, tuues põhjuseks terviseprobleemid. "Tüdrutebändis olemine ja ootustele vastamine põhjustab pidevat survet ja see on minu jaoks väga raske," tunnistab Jesy nüüd oma pikas sotsiaalmeediakirjutises, milles teatas ansamblist lahkumisest.