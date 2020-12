RÕÕMUS UUDIS: Pippa Middleton ootab teist last! 

Cambridge'i hertsoginna Catherine'i nooremal õel on kaheaastane poeg Arthur. Nüüd valmistuvad Pippa ja tema abikaasa James Matthews teise lapse sünniks.

"Pippa ja James on ülirõõmsad," kinnitab lehe allikas. "See on tänavusel raskel aastal fantastiline uudis. Kogu pere rõõmustab."