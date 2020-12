Henessi Schmidt koolikiusamisest: leitakse see, kellest jõud käib üle 

"Minu puhul oli põhjus justkui see, et mul olid kõik viied. Vahepeal kiusatakse ka neid, kes on targad või tuupurid. Neid põhjuseid on alati erinevaid ja ei ole kunagi see, mis välja öeldakse, vaid laste enda hirmud või põhjused, mis pärinevad kodust," räägib Henessi.

Henessi lisab, et kiusamise puhul ei aita see, kui vanemad ütlevad "ära pane tähele" või "hakka vastu". "Need seisused kujunevad välja nii, et leitakse see, kellest jõud käib üle," tõdeb ta.

Kiusamine ei mõjuta ainult neid, keda kiusatakse, vaid ka neid, kes kiusavad ja vaatavad pealt. "Seega on kiusamine hoopis laiem teema. Ma ise näen, et see pole tegelikult ainult koolis probleem, vaid üldiselt probleem meie ühiskonnas. Kiusamist on naabrite, ülemuste-alluvate vahel, kiusamist on peredes, riigikogus. Igal pool," sõnab Henessi.