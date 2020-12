Elina Nechayeva avaldab kogenud artisti õudusunenäo: mis laul see veel on? 

“Hiljuti nägin jõulutuuriga seoses unenägu, et olin kuskil väikses kirikus ja saalis oli väga vähe rahvast. Ja siis tulin lavale ja meie tore kvartett hakkas juba mängima… aga järsku mõtlesin, et issand, mis laul see on? Ma vist unustasin selle loo ära õppida,” naerab Elina, et ei pääse kogenud artistina temagi hirmuunenägudest, mis elukutsega kaasas käivad.