Siret Kotka eemaldus neljaks nädalaks sotsiaalmeediast: uued mõtted tulevad pinnale ja tekkinud on rohkem aega 

Siret toob välja positiivsed muutused selle nelja nädala jooksul. "Pärast minu eemaldumist telefonist tahab ka minu poeg vaadata palju vähem multifilme. Ekraanide asemel mängime aktiivselt pallimänge, joonistame ja tantsime. Soovitus – kui tahad last saada ekraanide eest ära, alusta endast!" kirjutab ta.

Samuti on Siretil tekkinud rohkem aega: "Käin nüüd Facebookis üks kord päevas, kui meelde tuleb. Märkasin, et tegelikult on täiesti okei, kui vastan Messengeris inimesele alles järgmisel päeval. Kui on kiire, inimesed helistavad."