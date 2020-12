Fondi tegevjuht Katrin Kuusemäe rääkis "Terevisioonis", et käesolev aasta on olnud pingeline ja kriitiline, kuid nad on hakkama saama. "Taotlusi on palju," sõnas Kuusemäe ja nentis, et abivajajate vanus muutub järjest nooremaks.