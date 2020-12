VIDEO | VAU! Riigikogu liige Siim Pohlak palus kõnepuldis lauljatar Renate kätt: plaanisin abieluettepaneku teha pühade ajal 

"Ma ei tea, kas te rahuldute selle vastusega, et jah, mul on pikalt olnud plaan oma laste ema omale abikaasaks kosida. Plaanisin seda küsida pühade ajal," teatas Pohlak ja küsis pärast poolteist tundi kõnepuldis seismist: "Armas Renate, kui sa seda ülekannet vaatad, kas sa tuleksid mulle naiseks?"

Renate ja Siimu perre sündis oktoobris kolmas laps, poeg, kes sai nimeks Roland. "Uhke tunne on! Eks me muidugi alles harjume uue elukorraldusega, aga kihvt on jälle näha kui pisike laps alguses on ja kuidas tema elu alles kujunema hakkab," rääkis Renate Õhtulehele novembri keskel.