PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 15. detsember 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Kui sa oma elus midagi muuta soovid, on praegu täpselt õige aeg selleks, et end kokku võtta ja seda teha. Sunni end takka, tegelikult sa suudad seda!

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Ilmselt on tööl kiire päev, asjad edenevad jõudsalt. Võimalik, et tuleb teha suuri muudatusi, lähtugu need mõistuspärastest eesmärkidest.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Esmatähtsad on kohustused. Neid on üksjagu palju su õlgadele kuhjunud, seega pead viivitamatult otsast alustama, et kõik asjad ikka sel aastal tehtud saaksid.

Vähk

22. juuni – 22. juuli