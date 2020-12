Pattinsoni ekspruut kaebas Shia LaBeoufi vaimse ja füüsilise terrori eest kohtusse 

LaBeouf väitis New York Timesile, et mitmed FKA Twigsi väited ei vasta tõele. Ta möönis siiski, et võlgneb muusikule ning tolle kaashagejale Karolyn Phole võimaluse oma väiteid avalikult kuulutada, mispeale ta ise saab "võtta vastutuse nende asjade eest, mis ma teinud olen". "Ma ei saa oma alkoholismi ega agressiivsust kuidagi välja vabandada, saan neid ainult ratsionaliseerida. Olen enda ja kõigi ümberkaudsete vastu aastaid vägivaldne olnud. Olen tuntud inimesena, kes oma kõige lähedasematele haiget teeb. Mul on häbi ja kahetsen nende ees, kellele olen haiget teinud. See on kõik, mida ma öelda saan."