PALJU ÕNNE! Lauri Pedaja saab isaks: oi, kui raske on olnud seda saladuses hoida 

"Oi, kui raske on olnud seda saladuses hoida. Aga nüüd on käes see hetk, kus ma tunnen, et saan tervele maailmale hüüda: MA SAAN ISAKS! Ma olen lihtsalt nii mega õnnelik ja ülipõnevil. Ootan juba pikisilmi, et tulevase ilmakodanikuga kohtuda," kirjutab Pedaja oma Instagramis.