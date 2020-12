Suri maailmakuulus spioonikirjanik John le Carré 

Omaste sõnul ei olnud menuautori ("Spioon, kes pääses külma käest", "Vene maja", "Plekksepp, rätsep, sõdur, nuhk") surm seotud koroonanakkusega. "Kurvastame kõik tema lahkumise üle väga," vahendab The Guardian lähedaste avaldust. "Davidist jäävad maha armastatud abikaasa Jane, kellega ta oli abielus ligi 50 aastat, ning pojad Nicholas, Timothy, Stephen ja Simon." Pere tänab haigla meedikuid hoole ja osavõtlikkuse eest.

David Cornwelli nime all sündinud kirjanik ammutas inspiratsiooni oma tööst salateenistustes, mida ta alustas 1940. aastate lõpus Šveitsis saksa keelt õppides. Temast sai Briti välisteenistuse luureohvitser, kes värbas ja juhendas raudse eesriide taguseid spioone. Kolleeg John Binghamist inspireerituna hakkas ta John le Carré nime all romaane välja andma. BBC News märgib, et sellega ilmutas David isepäisust: kirjastaja oli talle soovitanud lühikest anglosaksi nime, nagu näiteks Chunk-Smith.