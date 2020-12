PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 14. detsember 

Algab soodne aeg, mille jooksul on sul võimalik oma elu palju kvaliteetsemaks muuta, seda muidugi juhul, kui sa ei istu niisama käed rüpes, vaid tahad ja julged leida uusi võimalusi.

Sulle tundub, et sul on piisavalt infot ning võimalusi tegutsemiseks, kuid paraku võib olla nii, et sul pole aimugi kõige tähtsamatest asjaoludest.