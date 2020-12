KLÕPS | Helen Kõpp kihlus oma kallimaga: olen alati tahtnud läbi elu käia ühe kindla inimese kõrval 

"Olen alati tahtnud seda õiget hetke oma ellu. Olen alati tahtnud läbi elu käia ühe kindla inimese kõrval algusest peale. Minu jaoks need sõnad, mis öeldakse üksteisele mingi liidu sõlmimisel, on liiga suure tähendusega, et neid niisama pilduda. Seepärast ma polegi varem kunagi jõudnud kellegagi nii kaugele. Need sõnad ja liit on minu jaoks nii tugevad, et pean teist inimest 100% tundma ning usaldama, et teda oma ellu lasta tahaks. Aga kui nii on, pole enam küsimusi ega kahtlusi," tõdeb Kõpp.