Kanye ja Kimi suhe ongi läbi? Staarpaar on küll abielus, aga elavad juba mõnda aega erinevaid elusid  

"Kimi jaoks on tähtsad tema töö ja projektid ning Kanyel on enda omad," ütleb allikas ja tõdeb, et nende elud ei kattu väga.

Väidetavalt on Kim vaatamat olukorrale endiselt õnnelik ja pühendab end tööle. "Ta usub, et suudab muuta asju, eriti, kui see puudutab vanglareformi," selgitab allikas. Kardashian on juba paar aastat õppinud iseseisvalt seaduseid ning soovib juristiks saada.