Estonian Voices 10: „Üks meie liige on laval kõigi ees armastust avaldanud“. 

Ansamblit Estonian Voices on nimetatud ühe unikaalseima kõla ja selgelt äratuntava näoga vokaalansambliks Euroopas. Nende ampluaa hõlmab jazzi, klassikalist muusikat ja folki ning repertuaar koosneb nii originaalloomingust kui ka rahvamuusikast, teiste hulgas isegi paarist pop-hitist. Eksperimenteerimislembest, mängulist ja tehniliselt meisterlikku vokaalkuuikut on pärjatud ka mitme auhinnaga. Nende debüütalbum „Ole hea“ on pälvinud Eesti Muusikaauhindade 2015. aasta parima jazzalbumi tiitli ja kohe järgmisel aastal valiti Estonian Voices parimaks jazz-ansambliks. 2018. aasta sügisel ilmus nende teine album „Taat läks lolliks“.