Robin Thicke sai kauni elukaaslasega kolmanda lapse Toimetas Triin Tael , täna 11:00

Robin Thicke ja April Love Geary Foto: VIDA PRESS

USA laulja Robin Thicke ja tema kihlatu April Love Geary on nüüd kolme ühise lapse vanemad. April (26) teatas Instagramis, et neile on sündinud poeg Luca Patrick.