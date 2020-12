Sandra Vabarna hakkab arengutreeneriks: ükskõik, mis etapis elus oled, alati saab astuda sammu edasi 

Sandral oli toona kolm kuud arengutreener, kes oli naisele väga suureks abiks. “Ta aitas jõuda selgusele paljudes asjades, motiveeris ja tõstis igas eluvaldkonnas minu õnnelikust ja täisväärtuslikust. See oli üks väga äge kogemus, millest siiani õpin ja mis inspireerib. See oli positiivne mõju nii minu era- kui tööelule, seega tundsin, et tahan seda ka ise teha ning aidata inimesi,” sõnab muusik.

Koolitus kestis neli päeva ja intensiivsete treeningute käigus tutvustati kogu programmi ja tehti praktikas üksteisega läbi erinevaid tunde. Ka pärast koolituse läbimist saavad osalejad korra kuus kokku, et arutada ja rääkida erinevatel teemadel ning iga kahe aasta tagant peab arengutreeneri sertifikaati uuendama.

Miks valis Sandra just selle programmi? “Mulle meeldib mõtteviis, et inimene on tervik ja kõik eluvaldkonnad on väga olulised ning toetavad üksteist. Väga lihtne näide: kui suunate kogu oma energia sellele, et raha teenida ja olla edukas, siis isegi kui selle saavutate, aga olete ära unustanud oma tervise või suhted, pole seda õnne tegelikult kellegagi jagada või pole isegi võimelised seda tegema. Sellepärast on ääretult oluline keskenduda kõikidele valdkondadele - vaimne ja füüsiline tervis, suhted, produktiivsus ning töö. Hoida kõiki neid valdkondi balansis ja edasi arendada. Usun, et ükskõik, mis etapis sa elus oled, alati saab astuda ühe sammu edasi,” põhjendab muusik.

“Minu kui arengutreeneri roll on suunata ja panna inimene mõtlema väljaspool kasti, et vaadata oma elule värske pilguga – leida eesmärgid, vahendid ja rakendada oma kogu potentsiaali nii era-kui tööelus,” lisab Sandra. “Samas ei ole arengutreener psühholoog, ei uuri mineviku asjades, ei ole mentor, kes ütleb ette, mida teha, ei ole nõustaja, vaid on suunaja.”