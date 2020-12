Stefan plaanib elukaaslasega teha järgmisel aastal suure sammu edasi 

Stefan hõikas kolm aastat tagasi välja, et just see aasta saab tema aastaks. Seetõttu võib tema plaani kodu soetamisest võtta vägagi tõsiselt.

“Mul on vaja täie hooga edasi minna, sest mul on suured plaanid. Mul on palju lugusid sahtlis, mis on väga jõhkrad – tõesti, ma olen näidanud neid oma sõpradele ja näen, milline on nende tagasiside,“ kirjeldab Stefan elevust järgmisel aastal tasapisi ilmuva loomingu osas.