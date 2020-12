Inimesed FOTOD | Terve pere koos! Prints William ja Kate tõid lapsed üle pika aja avalikkuse ette Toimetas Liisa Mugra , täna 13:14 Jaga: M

GALERII

Prints William ja hertsoginna Kate koos lastega Foto: Reuters/Scanpix

Prints William ja hertsoginna Catherine on peaaegu ainukesed kroonitud pead, kes hetkel kuninglikke kohustusi täidavad. Reede õhtul viisid nad oma kolm last teatrisse ja saime üle pika aja näha, milliseks on nad sirgunud.