„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Maia Vahtramäe esinemiste kalender on tühi: pigem üritan väga iseseisev olla ja käin ka päris tööl 

Minu hommikusöögi kaaslaseks prantslasliku puudutusega kohvik-restoranis Brasserie 11 on seekord lauljatar Maia Vahtramäe (29).

Maia, kuidas sul praegu esinemistega on?

Me teeme Põhja-Tallinnast Hannese ja Jaanusega kooliesinemisi, neid oli sügisel paar tükki, tegin enda viimase sooloesinemise augusti lõpus. Mul oli detsember tegelikult esinemisi täis planeeritud, aga nüüd on detsember ootamatult vaba kuu.

On see kurb või tore? Ilmselt on ka jaanuar ja veebruar suhteliselt rahulikud kuud.

Ma ei teagi, kas kurb. Mul oli eelmine detsember väga töine ja veel jaanuar ning veebruar ka, isegi märts. Esinesime seni kuni veel sai. Pidime minema Põhja-Tallinnaga Saaremaale sellele kurikuulsale võrkpalli lõpupeole esinema ja siis meid enam ei lubatud. Meie õnn. Aga alates sellest kevadest on kalender tühi olnud. Selline on olnud minu aasta 2020, mis on väga okei, sest eelnevad kaks aastat olid väga kiired.

Millest sa elad? Või elad mehe kulul?

Ei, mulle ei meeldi selline asi. Pigem üritan väga iseseisev olla ja käin ka päris tööl.

Mis on päris töö?

Mekkisime Maiaga restoranis Brasserie 11 nii hobuseliha, kui ka suus sulavaid ekleere.

