Rõõmsad beebiuudised! Liina Randpere ootab kolmandat last

Liina Randpere Foto: TEET MALSROOS

Ajakirjanik, saatejuht, treener Liina Randpere on kolmanda lapse ootel. Oodata ei ole enam palju aega. Liina kaks esimest last on poisid: Mathias ja Klaus, keda on nüüd oodata?