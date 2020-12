Tiina Lokk lahkunud režissöörist: Kim Ki-duki surm sellisel mõttetul kujul on tõeline šokk 

„Kim Ki-duki surm sellisel mõttetul kujul on tõeline šokk. Kõigest paar kuud tagasi aitasime tal pikendada Eesti viisat ja põhimõtteliselt olime valmis endast andma parima, et ta saaks jääda Eestisse ajutiselt elama,“ meenutab Lokk, et Ki-duk tahtis hakata Eestis oma järgmist filmi filmima.

Tänu Covidile, pidi Lokk ja Ki-duk suhtlema läbi tõlgi ja telefoni. „Inimene oli täis elujõus. See tundub nii absurdsena ja aju keeldub vastu võtmast."

„Temaga ei olnud kerge suhelda, sest ta ei rääkinud keeli. Isiklikult olen temaga kohtunud vaid korra Cannes filmifestivalil, pärast tema filmi „Breth“ esilinastust 2007. aastal. Ta seisis nii üksinda trepi peal ja ma tundsin, et tahaksin talle öelda, kui väga teda armastatakse Tallinnas,“ mälestab Lokk.

Ki-duki kaks eelnevat filmi „3-Iron“ ja „The Bow“ olid võitnud PÖFFil publiku lemmiku auhinnad vastavalt 2004. ja 2005. aastal. „Rääkisin talle – ta sai aru, aga vastu rääkida ei osanud, aga hakkas nagu tennisepall trepil rõõmust hüppama.“

„Tal oli selline super hea energia. Väga südamlik, lihtne ja samas väga tugeva energeetilise väljaga. Minu jaoks on ta üks lavastajatest, tänu kellele avastasin endale Aasia kino ja õppisin seda armastama,“ tunnistab Lokk, et temale on ääretult hingelähedane režissööri filosoofiline maailm, tema kujundlikkus.

Lokk märgib ka, et on näinud alates kolmandast kõiki tema filme. „Saatuse tahtel ainsa filmina ei meeldinud ei mulle ega ka meie programmi meeskonnale tema viimane Kasahstanis 2019 vändatud film „Dissolve“, kus näitlejate mäng oli nii halb, et segas terviku vastu võtmist.“

„Mõtlesime toona, et ei hakka filmi näitama, sest see oli all pool tema tavapärast taset, nüüd on valusalt kahju. Kunagi ei tea, millal inimest ühel hetkel enam meie seas ei ole. Meie jäime ootele ja olime vaimustunud ideest, et ta hakkab tegema oma järgmist filmi Eestis. Tema tulevase filmi helilooja oleks olnud Sven Günberg,“ kurvastab Lokk.