Lesk avaldas Soundgardeni rokkari uue plaadi 

Variety.comi teatel on albumil "No One Sings Like You Anymore" kümme Cornelli enda valitud kaverit 2016. aasta salvestuste seast. Palad on ülimalt eriilmelised: Harry Nilssoni, Janis Joplini ning John Lennoni kõrval on Electric Light Orchestra, aga ka Prince'i hitt "Nothing Compares 2 U", mis on tuntud Sinead O'Connori esituses, lisaks Guns 'N Rosese “Patience." Laulude järjekordki on Chrisi valitud.