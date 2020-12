Madonna tütar poseerib bravuurikalt aluspesureklaamis 

Ilta-Sanomate teatel on superstaari esmasündinu poseerinud varem Miu Miu, Stella McCartney ja Adidase reklaamides ning kõndinud New Yorgi moenädalal poodiumil.

62aastasel Madonnal on kuus last. Poeg Rocco kolis teismeeas Londonisse oma isa Guy Ritchie juurde. Lourdes naudib praegu New Yorgis vaba noore naise elu. Ema Madonna elab koos nooremate lastega juba mitu aastat Portugalis, edendamaks Malawist adopteeritud poja David Banda jalgpallurikarjääri.