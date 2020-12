BEEBID 2020 | Need kuulsused tervitasid tänavu perelisa 

- Lauljatar Renate Saluste toob ilmale kolmanda lapse, poja, kes saab nimeks Roland. Tema ja riigikogulasest elukaaslase Siim Pohlaku kasvab juba kaks tütart – nelja-aastane Sandra ja kahene Saara, seega esimene poisslaps oli väga oodatud. „Eks ikka on tore, kui peres on nii poisid kui tüdrukud, aga samas see on selline asi, kus sa ikkagi ise suurt midagi ära teha ei saa ja seega võtsime rahulikult,“ räägib Renate Õhtulehele.

- Näitleja Jan Uuspõld ja tema abikaasa Gerli Tiganik saavad lapsevanemateks. Jan beebi sünnikuupäeva, sugu ega nime avaldada ei soovi. „Ta on alles nii väike. Ma ei oska tema käest küsida, kas ta tahab, et avalikustaksin,“ ütleb ta Õhtulehele. Jan Uuspõllul on suhtest Margit Roosaarega 27aastane tütar Laura Lisete ja abielust Marion Uuspõlluga 15aastane poeg Fred.

- 14. oktoobril sünnib tütar Demi muusiku Taavi Paometsa ja tema elukaaslase Merlyn Seermanni perre. Kuna Merlynil on varasemast kooselust tütar Mia, oli tal raseduse kogemus olemas ning polnud mingit põhjust muretsemiseks ega paanikaks. „Pigem oli tarvis elu ümber korraldada, nii et saaksime kõik koos elada. Minu jaoks tähendas see kolme korteri remonti ning ohtralt töötegemist, et sünnitähtajaks oleks võimalikult mõnus pesa, kus kasvada,“ räägib Taavi Õhtulehele.

NOVEMBER

- Novembri algul sünnib poeg August näitleja Karmo Nigula ja tema elukaaslase, „Aktuaalse kaamera“ kultuuriuudiste toimetaja Janet Õunapuu perre.

- 13. novembril tervitavad esiklast, poeg Pauli, telenägu Heelia Sillamaa ja tema elukaaslane. „Me ise just mõtlesime paar päeva enne, et näe pojal on võimalus sündida maagilisel kuupäeval 11.11. See pidi ju õnne tooma,“ sõnab Heelia Õhtulehele. Siiski otsustas pisipoeg juba iseloomu näidata ja tuli siia ilma hoopis kurikuulsal 13. ja reedel. „Aga see on ainult positiivne, tõestab, et 13. ja reede saab ka elu kõige ilusam päev olla.“