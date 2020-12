Pisike prints George langes julma ja ebaõiglase pilkamise ohvriks 

Daily Maili teatel jõuab HBO Maxi platvormile peatselt animaseriaal "The Prince" ("Prints"), kus prints Williami ja hertsoginna Catherine'i esmasündinut kujutatakse ärahellitatud ja nõudliku jõmpsikana. Kriitikute sõnul on tegu julma ja ebaõiglase ekraaniteosega, mis võib Elizabeth II lapselapselapsele - tulevasele kuningale - väga haiget teha.

Sarja stsenarist on Gary Janetti, kes hakkas väikest printsi pilkama juba oma Instagrami kontol, millel on ligi miljon fänni. 54aastane Janetti teeb uues seriaalis ise prints George'i häält - väidetavalt hirmsa võltsaktsendiga. Prints George'i õde Charlotte'i kehastab "Troonide mängu" näitlejanna Sophie Turner, prints Harryt aga Orlando Bloom.

Briti leht märgib, et kuningliku pere ebaõiglases kujutamises süüdistatakse ka Netflixi seriaali "The Crown" ("Kroon"), mille uus hooaeg on pühendunud prints Charlesi ja printsess Diana abielule.