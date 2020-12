Saund Kolmandat põlve rahvakandlemängija: kui Viljandis jõlkusin, Nike dressipüksid jalas, kannel pagasnikus, ütles keegi: „Näe, on ikka oss küll – Kandle-Oss!“ Katrin Helend-Aaviku , täna 08:27 Jaga: M

TEE ÜKS TANTS!: „Olen öelnud mängimas käies, et ma ei sunni kedagi tantsima, aga lõpu poole mind enam pole, ma lähen ju minema. Tule, tee ära too üks tants! Tee paar sammugi kohe, võib-olla sa ei saagi tükk aega kandle järgi tantsida! Siis tulevad,“ jutustab vabariigi pillimees Martin Arak. Foto: Aldo Luud

„Kui ma hakkasin Viljandi vahel jõlkuma, Nike dressipüksid jalas ja kannel igaks juhuks auto pagasnikus, ütles keegi mu kohta, et näe, on ikka oss küll – Kandle-Oss! Aga ega ma siis halb oss ole, olen ikka hea oss!“ pajatab lõbusalt oma hüüdnime tekkimise lugu vabariigi pillimees, kolmandat põlve rahvakandlemängija Martin Arak. Oma kandlele on karismaatiline pillimees hääled sisse sõrmitsenud nii tänavamuusikuna folgipidudel ja kapelliga esinedes kui ka sõjaväeosas ja betoonitööliste soojakus.