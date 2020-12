Grete ja Robert Griffini elu isolatsioonis: pigem on kriis meid lähendanud 

Kui varasemalt leidsid Robert ja Grete vähemalt ühe päeva nädalas, et minna välja kohtingule, siis nüüd neil sellist kahekesi-olemise aega enam pole. "Aga ma ei ütleks, et sellest on pingeid juurde tulnud, pigem on kriis meid lähendanud. Tegelikult oleme saanud olla tavapärasest rohkem koos, kuna kevadel pidi ka Robert ju pikalt kodus olema," tõdeb Grete. "Mõnel õhtul paneme lapsed varem magama ja siis saame teha väikse filmiõhtu või sauna minna ning kogunenud muresid ja temasid lahti harutada."