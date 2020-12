FOTOD | Kui romantiline! Uus silmarõõm viis Grete Paia kohtingule eralennukiga 

"Kõigega ei pea kohe nullist sajani tõmbama, mis on tänapäeval… Ei saa öelda, et probleem, aga kuidagi on nii, et kõik, ka suhted on muutunud justkui kiirmoeks – kohe on vaja kõiges maksimumi. Ja kui miski ei toimi, on kohe cancel ja leiame aga enda kõrvale uue inimese või ostame uue asja," tõdes lauljatar, et tema sellist asja ei poolda.