SKANDAALNE 2020 | Seks ja sõim telekaamerate ees, Repinskite armukolmnurk ja Kivisaare kohtulahing noore naise vastu 

Filmi režissööri Meelis Arulepa sõnul on aga tegu õpetliku looga truudusest, sõprusest ja ka üksindusest. „See on Sipsiku lugu päris elust meie ümber täna,“ ütles Arulepp. Filmitegijad soovitasid lapsevanematel, kes on raamatut aastakümneid tagasi lugenud, olla valmis selleks, et raamatu põhjal on tehtud seiklusi täis film, mitte pole hakatud seda ümber jutustama.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Ka "Sipsiku" looja Eno Raua poeg Mihkel Raud rääkis "Ringvaates", et nende perele film meeldis ja skandaal on hüsteeriline. Raua sõnul on oluline aru saada, et Sipsiku tegelane on loodud 1961. aastal ja ilmselgelt oli ta toona hoopis teistsugune kui täna. "Kinno minnes pole meievanustel ja vanematel inimestel põhjust sellest filmist oma lapsepõlve otsida, see on mõeldud ja tehtud tänastele lastele," sõnas Mihkel Raud.

MÄRTS

4. Eurovision on UKULE määratud!

Oh seda rõõmukisa, mis 29. veeburaril Saku suurhalli seinte vahel kostus. „Kui aus olla, siis mul on raske öelda, mida tunnen! Loomulikult tunnen end väga hästi, aga eelkõige olen lihtsalt väga tänulik kõigile, kes mind aitasid, minuga olid, saadet vaatasid ja minu poolt hääletasid,“ sõnas laulja Uku Suviste vahetult pärast „Eesti laulu“ võitjaks kuulutamist. „Isa oli laval mu kõrval ja nuttis, kui ma intervjuud andsin. Nägin teda viimati sellisena matustel,“ avaldas ta.

VÕIDURÕÕM: Uku Suviste emotsioonid pärast "Eesti laulu" esikoha välja kuulutamist. Foto: Erlend Štaub

Ja siis see juhtus: 18. märtsil sai kindlaks, et Eurovision see aasta ei toimu.