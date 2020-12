VIDEO JA FOTOD | Vaata, kuidas filmi „Jõulud džunglis“ tarbeks Indoneesias lumi sadama pandi 

Filmikunstnik Katrin Sipelgas meenutab Indoneesias toimunud filmivõtteid: “See oli ühtpidi eksootiline kultuurielamus, aga mulle kui filmikunstnikule ka põnev väljakutse. Üsna lühikese ajaga sai aga selgeks, et kohalikest koosneva kunstimeeskonna puhul on tegemist ülimalt püüdlike inimestega, kes olid valmis magamata 24/7 töötama ja stardivalmis juba enne ülesande saamist,“ kiitis Sipelgas.

Üks suurtest väljakutsetest oli džunglis lumesaju tekitamine, sest see pidi filmiloos ka loogiline tunduma. „Märkasime, et džunglis on kõrged puud, millel rippusid pikad puuvillase sisuga kuprad. Kogusime paraja hulga neid vilju kokku ja lasime tõstuki ja ventilaatori abil valgetel kiududel langeda justnagu lumi. Nii saavutasime efekti justkui sajaks lund nii, et see tundub ka usutav ja loogiline,“ kirjeldas Sipelgas lahendust keerukale olukorrale.