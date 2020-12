Inimesed Maiken: tipplauljana vormis püsimiseks pead elama nunnaelu Eesti Päevaleht , täna 10:50 Jaga: M

Maiken Foto: Stanislav Moškov

"Pead olema füüsiliselt vormis, tegelema oma välimusega ja kui laulad vokaalselt keerukaid asju, siis tähendab see ikkagi natuke nagu nunnaelu," räägib lauluõpetaja Maiken Eesti Päevalehele antud intervjuus, et tunneb lauljatele pisut kaasa, sest see on raske töö.