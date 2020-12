Gerli Padar kinkis tütrele elektrikitarri: ta õppis karantiiniajal iseseisvalt ukulelet mängima 

Niisiis tundus Gerlile, et parim kingitus oleks juba korralik pill, ja selleks sai elektrikitarr Yamaha Pacifica. "Üheksakümnendate lõpus vandusin endale, et mitte kunagi, no mitte kunagi ei hakka minu kodus olema mingit võimendusega pilli, eriti mitte kitarri," naerab Gerli. "Kui Tanel (vend Tanel Padar − toim.) koju võimu tõi ja oma kitarri päevad otsa tinistas ja harjutas, olin kindel, et need helid minu kodus eales ei kordu," meenutab Gerli naerdes nooruspõlvetraumat seoses elektrikitarriga.