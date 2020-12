Kuidas mõjutavad Ida-Virumaa ranged piirangud tuntud eestlasi? Repinski: jõulud sugulastega spaas jäävad ära. Saaremäe: tädi eest hoolitseb pühade ajal kavaler 

11. detsembri seisuga on Ida-Virumaa viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 1021,9. Narvas on see 1240,6, Sillamäel 1482,37 ja Kohtla-Järvel 963,94. Samas on Eesti üldine nakatumisnäitaja 424,24.