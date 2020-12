Inimesed Harrison Ford naaseb viimast korda Indiana Jonesina ekraanile Toimetas Triin Tael , täna 13:00 Jaga: M

Harrison Ford 1984. aasta filmis "Indiana Jones and The Temple Of Doom". Foto: VIDA PRESS

USA superstaar Harrison Ford jätkab seikleja Indiana Jonesi rollis - saaga viies film jõuab ekraanile 2022. aasta juulis.