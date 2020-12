Kersti ja Jaan Tootsi vanim poeg Erhard sai isaks 

Riigiametnikust Erhard ja ta elukaaslane, ilusalongis Melior­beauty töötav jumestuskunstnik Tanya Otto (31) said 1. detsembril pisitütre vanemateks. Laps sai nimeks Elisette. Erhardi õel Kerlil ja vend Rihardil on mõlemal kaks last − nii on Kersti ja Jaan Toots nüüd lausa viiekordsed vanavanemad.