Heidi Klum poseerib koos 16aastase tütrega Vogue'i kaanel 

"Olen sinu üle nii uhke," kirjutab Heidi Instagramis. "Ja mitte seetõttu, et sa selle tee valisid. Ma tean, et mis suunas sa ka ei läheks, teed sa oma tahtmist." Hiljutises intervjuus rääkis Klum, et tütar on nüüd piisavalt suur, et modellitööd proovida. Varem on talle arvukalt pakkumisi tehtud, kuid Heidi pole tahtnud Lenit liiga vara avalikku ellu lubada.