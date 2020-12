Kas Taylor Swift on salaja mehele läinud?! 

30aastane superstaar teatas eile, et suvine üllatusalbum "cardigan" saab lisa: valmis on selle sõsarplaat "evermore". Kuna muusikavideotes oma eraelu kohta salavihjeid andnud Taylor kandis plaadist ja uuest singlist "willod" teatades pruutkleidisarnast rüüd, on paljud fännid veendunud, et lauljatar ja inglise näitleja Joe Alwyn (29, "Soosik") on salaja abiellunud. Kuulus paar on koos olnud 2016. aasta suvest saadik.