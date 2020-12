NÕIAD TÜLIS! Endised sõbrannad Marilyn Kerro ja Kirsti Timmer raksus. Kerro: ta annab soovitusi, mis on algselt olnud minu omad 

"Kaugenemine on juba mõnda aega toimunud, sest mina olen olnud väikeste lastega kodus ja Kirstil on olnud tohutult tegemist oma projektidega," ütleb Kerro, kel on kaks last - 2018. aastal sündinud poeg Kaius William ning tänavu jaanuaris ilmavalgust näinud tütar Celine Marie.

"Mina ei ole selle tüli algatajaks, aga kui inimene pole minuga mitu kuud ühendust võtnud, et olukorda lahendada, siis järelikult pole tal mind oma ellu vaja," sõnab Marilyn.

Kirsti on meenutanud, et nad kohtusid Marilyniga kui Kirsti tundis, et Marilyn justkui kutsub teda kuhugi. "Guugeldasin siis ja avastasin, et ta on avanud hiljuti oma poe Tallinnas. Okei, läksin sinna vaatama. Tänaval seisis Moskva numbrimärgiga auto ja poes – oli Marilyn. Täiesti üksipäini! Muidu ta ei ole mitte kunagi seal poes üksi," on Kirsti rääkinud.