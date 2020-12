Insuldist taastuv Ita Ever kosub Tallinna ühes esinduslikumas hooldekodus  

Nõmme Pihlakodu internetileheküljel kinnitatakse, et tegemist on tõeliselt väärika hooldekoduga, mis asub parkmetsaga ümbritsetud ajaloolises hoones.

Selgub, et 2018. aasta suvel renoveeritud neljakorruseline maja on tõesti pealinna kõige esinduslikum hooldekodu – see on sisustatud kaasaegsete süsteemide ja tehnoloogiaga, majas on saun, massaažiruum, raamatukogu, lugemistuba, privaatsed söögi- ja ajaveetmisnurgad ning kvaliteetsete seadmetega sisustatud mahukas köök.