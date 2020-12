Inimesed Helgi Sallo meenutab Hans Miilbergi: „Hea, et ta sai jälle olla laval ning publikule laulda ja tantsida. Seda oli näha, et tal oli seda vaja.“ Aigi Viira , täna 20:24 Jaga: M

GALERII

LAVALE SÜNDINUD: 2. detsembril lahkunud rahvusooperi Estonia solist Hans Miilberg oli särav ja sarmikas kõigis rollides, oli siis žanriks ooper, operett või muusikal. Foto: Rahvusooper Estonia

„Hans oli, mulle tundub, kole enesekriitiline ja utsitas end kõvasti,“ meenutab lauljanna Helgi Sallo oma pikaaegset lavapartnerit Hans Miilbergi. „Kui käisime Kanadas väliseestlastele esinemas, laulis ta nii, et ma imestasin, kui paganama hästi ta laulis ja kui vabalt tal kõik tuli. Kodupubliku ees ta piitsutas ennast, aga seal, kus keegi teda ei tundnud, keegi ei teadnud, milleks ta võimeline on, muutus ta vabaks. See, kuidas ta laulis, oli väga-väga ilus! Need väliseestlaste prouad olid vaimustuses ja kiitsid: „Jumal, see on nagu Pavarotti kohe!“ Mis sest, et hääleliigid olid erinevad, Hans oli bariton, aga Pavarotti tenor.“