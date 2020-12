Tiina Lokk: ilma Kaljo Kiisa „Nipernaadita“ poleks ma Eestisse jäänud 

„Minu eriala – filmiteoreetik, filmikriitik, filmiajaloolane – eeldab, et ma olen näinud tohutult filme, vaadanud ära kogu maailma filmiajaloo – ja nii see tegelikult ongi! Alates 1990ndate keskpaigast olen festivaliprogrammi tehes pidanud sammu pidama kogu maailma filmikunstiga, nii et see filmide hulk, mis minu silmade eest on läbi käinud – ma parem ei mõtle arvudele – on tõesti hiiglaslik.